اقور مما تتصورون..تحذير جديد من العالم الهولندي بشأن زلزال قوي سيقضي على الملايين!!

الرياض - محمد الاطلسي - أطلق فرانك هوجربيتس، العالم الهولندي المتخصص في الزلازل، تحذيرات جديدة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، يوم الأحد، بشأن احتمالية وقوع زلزال قوي خلال اليوم نفسه ويوم الاثنين الموافق 27 مايو. وأوضح هوجربيتس، أن هذا التحذير يأتي نتيجة للظواهر الفلكية المتمثلة في الاقتران الكوكبي لعطارد.

وفي تغريدة نشرها على حسابه، ذكر العالم الهولندي أن الترتيب الحالي للكواكب يشير إلى احتمالية حدوث زلزال ربما يكون قوياً من تاريخ 26 إلى 27 مايو تقريبًا، مشيرًا إلى أن هندسة الزوايا بين عطارد والزهرة في الأيام السابقة قد تكون السبب.

يأتي هذا التحذير عقب تحقق توقعات سابقة لهوجربيتس في إيطاليا، حيث ثبتت دقة تنبؤاته بوقوع عدة زلازل في الأيام القليلة الماضية. في السياق ذاته، شهدت منطقة كامبي فليجري في مدينة نابولي الإيطالية مؤخرًا تسجيل حوالي 49 هزة أرضية، حيث تسببت هذه الهزات في موجة من الذعر والقلق بين السكان.

يعتمد هوجربيتس في تنبؤاته على نظريات تربط الكوارث الطبيعية بحركات الكواكب، مشددًا على أهمية الأسبوع الأخير من مايو كفترة حرجة قد تشهد زلازل أقوى، مع العجز عن تحديد الموقع المحتمل لهذه الزلازل بدقة.

هذه التنبؤات تعكس تطورًا مستمرًا في فهم وتفسير العلاقة بين الفلك والأحداث الجيولوجية على الأرض، وتشكل جزءًا مهمًا من استراتيجيات التحذير المبكر التي من شأنها مساعدة المجتمعات في تحسين استعداداتها للتعامل مع الكوارث الطبيعية.