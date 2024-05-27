الحكم على منة شلبي بالسجن في قضية حيازة الحشيش يسبب ضجة مدوية تهز الوسط الفني

الرياض - محمد الاطلسي - أيّدت محكمة النقض حُكم الجنايات الصادر بحبس الفنانة المصرية منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بحيازة الحشيش بقصد التعاطي، بعد رفض الطعن المقدم منها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس منة شلبي سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وفق صحف مصرية.

وذكرت النيابة العامة، أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها في مطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيمياوي للمضبوطات التي عثر عليها بحوزتها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط شلبي لدى عودتها من نيويورك في 25 تشرين الثاني عام 2022، وقالت مصلحة الجمارك إنه أثناء تفتيش حقائبها في مطار القاهرة الدولي وجدت السلطات عبوات بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، فتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص بالفصل في مثل هذه القضايا.

وفي مساء ذات اليوم، قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية وأرسلت المواد المضبوطة للتحليل الجنائي.

ووجهت النيابة العامة في يوم 21 كانون الأول من العام ذاته، لشلبي تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وقررت إحالتها للمحاكمة.