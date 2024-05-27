مصر : قرارات هامة تسعد هذه الفئة بشأن «الإعفاء النهائي» من دفع فواتير الكهرباء!!

الرياض - محمد الاطلسي - قدم النائب علاء حمدي قريطم، العضو بمجلس النواب المصري عن محافظة البحيرة ولجنة الصناعة، مقترحاً إلى وزارة الكهرباء وشركة الكهرباء لإعفاء أصحاب المعاشات ومستحقي برنامج تكافل وكرامة من دفع تكاليف الخدمات الكهربائية.

ويأتي هذا المقترح في سياق الدور الذي يلعبه مجلس النواب في دعم المواطن العادي، وفقاً لمبادرة الحياة الكريمة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يهدف المقترح إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أصحاب المعاشات والحد من الصعوبات المالية للأفراد ذوي الدخل المحدود.

من شأن هذا الإعفاء أن يحسن مستوى المعيشة لهذه الفئات بشكل ملحوظ، مع التأكيد على توجيه الدعم المالي إلى الأكثر استحقاقًا تحت إشراف الهيئات المختصة لضمان وصوله لمستحقيه.

وفي تعبير عن التقدير، وجه النائب قريطم الشكر لوزارة الكهرباء وشركة كهرباء البحيرة، فضلاً عن محافظ البحيرة لجهودهم المستمرة والتعاون الملحوظ في التغلب على التحديات التي تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية.

يعكس هذا المقترح التوجه العام للحكومة المصرية نحو الاهتمام بالفئات المحتاجة والعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، مواصلةً لتنفيذ مبادرات تعود بالنفع على المجتمع المصري.

من خلال هذا المقترح، يسعى مجلس النواب للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين وخاصة الأكثر احتياجاً، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه في حماية الفئات الضعيفة وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.