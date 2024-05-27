مفاجأة ضخمة لجميع الوافدين للمملكة ... أول 14 وافدا يحصلون على الجنسيةالسعودية بعد قيامهم بهذه الإجراءات السهلة!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر الجمعة، عن منح الجنسية السعودية لـ 14 شخصًا من مختلف الجنسيات، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الترابط الإنساني وتوسيع قاعدة المواطنة.

وشملت قائمة الممنوحين الجنسية السعودية كلًا من:

هبة سلامة فهمي حسن عافت نواف المغامس الزقروطي الشمري بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي عدله بنت حمد محمد عقلاء الجيسي صباح بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي وفاء بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي سامية بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي سامي بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي مالك بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي عيده بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي غادة بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي فيصل بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي غزلان بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي بدر بشير بن ضحوي بن عفن الناصر الولداوي ويسكن جميع الممنوحين الجنسية السعودية في منطقة الرياض.