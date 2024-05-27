أول رد سعودي ناري على رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية

الرياض - محمد الاطلسي - قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إنه على إسرائيل قبول وجود دولة فلسطينية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي: "من الضروري للغاية أن تقبل إسرائيل بأنها لا تستطيع أن توجد بدون وجود دولة فلسطينية"، موضحا أن إقامة دولة فلسطينية لا يخدم فقط مصالح الفلسطينيين ويؤكد حقهم في تقرير مصيرهم، لكنه أيضًا في صالح أمن إسرائيل.

واعتبر أن موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية الرافض لإقامة دولة فلسطينية يعد "أمرًا مثيرًا للقلق للغاية"، مضيفا: على إسرائيل أن تقرر هل من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم من عدمه.

وأكمل أن الوضع في قطاع غزة بات حرجًا، كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأن المجتمع الدولي متفق على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

ولفت إلى أن "الوضع الإنساني في غزة مستمر في التدهور بسرعة وبشكل غير مقبول على الإطلاق"، مؤكدا على أن وقوف المجتمع الدولي خلف القانون الدولي "سيكون ذلك بمثابة إشارة هامّة أيضًا لإسرائيل بأنها لا تتمتع بالحصانة من العقاب، وأنها لا تستطيع تقويض الدولة الفلسطينية إلى الأبد".