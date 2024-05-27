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إعلان سعودي عاجل ومفاجئ لأبناء الجالية اليمنية في المملكة

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الرياض - محمد الاطلسي - صدر عن القنصلية اليمنية في مدينة جدة السعودية، يوم الأحد، إعلان هام، لأبناء الجالية اليمنية في المملكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال البيان الذي اطلع عليه المشهد اليمني: "تعلن القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة لأبنائها الكرام بأنه تقرر نزول فريق العمل القنصلي الميداني الدوري إلى منطقة نجران لتقديم الخدمات القنصلية".

 

وأوضح أن الفريق سيبدأ عمله "خلال الفترة من يوم 

الأربعاء تاريخ : 28 ذو القعدة 1445 هـ الموافق : 05/ يونيو /2024 م. وحتى يوم الخميس تاريخ : 29 ذو القعدة 1445 هـ الموافق : 6 / يونيو/ 2024 م".

وأشار البيان إلى أن الفريق "سيقوم باستقبال المراجعين في فندق نجران – مدينة نجران".

وتأمل القنصلية من الأخوة المواطنين الكرام تقديم طلباتهم خلال الفترة المذكورة أعلاه، وفق البيان.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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