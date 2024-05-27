بدون تعب ولا هدر للمال..إكتشف سر طريقة سحرية بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء إلى 50%!!

الرياض - محمد الاطلسي - في هذه الفقرة، سنقدم لكم طريقة فعّالة للحد من استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل قيمة فاتورة الكهرباء.

تسعى العديد من الأشخاص إلى تقليل تكلفة استهلاك الكهرباء في منازلهم، ويمكن أن تكون هذه الطريقة السحرية هي الحلا الذي يبحثون عنه.

إذا كنت تواجه زيادة في فاتورة الكهرباء نتيجة لاستخدام العديد من الأجهزة في منزلك، فقد يكون استخدام الملح هو الحلا البسيط الذي يمكن أن يساعد في تقليل هذا الاستهلاك وبالتالي توفير الكهرباء والمال. يتم ذلك عن طريق وضع كمية صغيرة من الملح في ورقة من الألومنيوم وإغلاقها بعناية حول الملح.

ثم يتم وضع هذه الورقة فوق العداد الكهربائي. هذا الإجراء يساهم في زيادة الضغط على العداد وبالتالي يقلل من معدل دورانه في كل مرة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل قيمة الفاتورة بشكل ملحوظ عن الأوقات السابقة.

من الجدير بالذكر أن هناك بعض الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء وتسبب ارتفاعًا في قيمة الفاتورة الشهرية، ومن بين هذه الأجهزة أجهزة التجفيف مثل السشوار. لذا، من الحكمة تقليل استخدام هذه الأجهزة قدر الإمكان لتجنب الزيادة في تكلفة فاتورة الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، يُعَدّ السخان أحد الأجهزة الكهربائية الخطرة التي تسبب ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء. يعمل السخان على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية لغرض تسخين الماء، وخلال هذه العملية يتم استهلاك كميات كبيرة من الطاقة.

لتقليل استهلاك الكهرباء بهذا الجهاز، يُفضل تشغيل السخان قبل استخدام الماء بنصف ساعة على الأقل، ثم إيقافه بعد الانتهاء من الاستخدام. هذا الإجراء يُساعد في تقليل فاقد الحرارة وبالتالي يقلل من استهلاك الكهرباء.

كما يجب الانتباه إلى الأفران الكهربائية وأفران الميكروويف، حيث تُعتبر هذه الأجهزة من أكبر المستهلكين للكهرباء. يُفضل تقليل استخدامها والاعتماد على الفرن الغازي كبديل أقل استهلاكًا للطاقة.

كما يجب عدم ترك فيش الكهرباء الخاص بتلك الأجهزة موصولًا بالمقابس في حالة عدم استخدامها، حيث إنها تستمر في سحب الكهرباء وتتسبب في هدر الطاقة.

وأخيرًا، يُعتبر استخدام المكواة مرة واحدة في الأسبوع هو الأمثل لتقليل استهلاك الكهرباء، ويجب الحرص على عدم تشغيلها بشكل متكرر وتركها في وضع الانتظار