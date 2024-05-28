قدم الآن ..فرص عمل في الرياض مع «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» - لا تفوت الفرصة!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر بوابة التوظيف الخاصة بها عن توفر 8 وظائف لحملة البكالوريوس في منطقة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية.

وأشارت الهيئة إلى أن الوظائف المتاحة حالياً تشمل: مهندس رئيسي لعمليات قاعدة البيانات، مستشار قانوني أول، مدير القضايا الجمركية، مشرف تحليل الأعمال في تقنية المعلومات، أخصائي رئيسي في تطوير الخدمة، وغيرها.

وأضافت الهيئة أن التخصصات المطلوبة لهذه الوظائف تشمل إدارة الأعمال، الموارد البشرية، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، القانون، أو ما يعادلها. وأعلنت الهيئة أن التقديم لهذه الوظائف متاح حالياً.