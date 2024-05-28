الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف، النقاب عن توقعات صادمة خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" على قناة "الجديد" مع الإعلامي "نيشان" زعمت حدوثها في عيد الأضحى المبارك.

للمرة الأخيرة.. ليلى عبد اللطيف تحذر وتكشف ماسيحدث بداية من عيد الأضحى..والجمهور في صدمة

وتناولت توقعات ليلى عبد اللطيف أحداثاً مفجعة ستُلقي بظلالها على بعض الدول العربية والعالمية خلال الفترة المقبلة، بدءًا من عيد الأضحى 2024.

أحداث كارثية في عيد الأضحى

حذرت ليلى عبد اللطيف من موجة تسونامي هائلة ستضرب سواحل بعض الدول العربية خلال عيد الأضحى 2024، مما سيُخلف خسائر مادية وبشرية فادحة.

عواصف عنيفة

توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث عواصف قوية تجتاح الدول الأوروبية خلال الفترة ذاتها، مُسببةً أضرارًا جسيمة.

أمراض وأوبئة

أشارت العرّافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف إلى انتشار أوبئة وأمراض فيروسية جديدة في العديد من الدول الإفريقية، مما يُنذر بأزمة صحية عالمية.