اوقعته في ورطة!..سعودي يضع برنامج تجسس ع زوجته فكتشف مفاجاه غير متوقعه !!

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت قضية سيدة سعودية متزوجة، اهتمام الرأي العام المحلي، بعد أن كشفت تفاصيل قيام زوجها بالتجسس عليها والإيقاع بينها وبين صديقتهاوقد أراد زوج السيدة السعودي وهو رجل ثلاثيني من الجنسية الباكستانية، أن يراقب محادثات زوجته ومكالماتها، ومن أجل ذلك أقدم على وضع برامج تجسس وتنصت في جوالها، كما أخذ نسخة عن بعض الرسائل التي كانت تدور بينها وبين صديقتها حول زوج صديقتها، وحذف جزء منها ثم أرسل الباقي إلى الزوج.

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أثارت قضية سيدة سعودية متزوجة، اهتمام الرأي العام المحلي، بعد أن كشفت تفاصيل قيام زوجها بالتجسس عليها والإيقاع بينها وبين صديقتهاوقد أراد زوج السيدة السعودي وهو رجل ثلاثيني من الجنسية الباكستانية، أن يراقب محادثات زوجته ومكالماتها، ومن أجل ذلك أقدم على وضع برامج تجسس وتنصت في جوالها، كما أخذ نسخة عن بعض الرسائل التي كانت تدور بينها وبين صديقتها حول زوج صديقتها، وحذف جزء منها ثم أرسل الباقي إلى الزوج.