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بعدما كان يأخذ 5 إبر أنسولين في اليوم!..مواطن سعودي يفاجئ العالم ويكشف عن سر شفائه من مرض السكري

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الرياض - محمد الاطلسي - تفاصيل مفاجأة يكشفها المواطن " حمد الحربي " السعودي المتعافين من مرض السكري ، في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي ، عن تجربته في الشفاء من مرض السكري .

وقال الحربي " ، " ظللت 8 سنوات أٌعاني من مرض السكري ، ووصل وزني لـ 147 كيلو ، وكنت بالبداية أتناول الأقراص وبعدها وصلت لأخذ 5 إبر أنسولين في اليوم".

 

 

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وتابع ،" لي الآن 5 سنوات متوقف عن جميع علاجات مرض السكري ، ووزني الآن 82 كيلو ، ومشترك في أكثر من نادي ".

 

وعن سبب شفائه من مرض السكري ، قال الحربي ، " مارست الرياضة ، وتوقفت عن تناول الأرز والخبز بأنواعة

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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