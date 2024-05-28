انت الأن تتابع خبر تحذير عاجل من "الأرصاد": هطول أمطار رعدية وبرد يهدد سلامة هذه المناطق والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، والباحة.
وتشمل تفاصيل التوقعات على:
- الأمطار: هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، مع احتمالية تكون الصواعق.
- البرد: زخات من البرد قد تتراوح بين صغيرة ومتوسطة الحجم.
- الرياح: رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، قد تؤدي إلى حدوث عواصف رملية في بعض المناطق.
- وتأتي هذه الحالة ضمن تأثيرات المنخفض الجوي الذي يتمركز حاليًا على شبه الجزيرة العربية.
نصائح للمواطنين خلال هطول الأمطار:
- القيادة بحذر: خفض السرعة، وزيادة مسافة الأمان بين السيارات، وتجنب القيادة في البرك والسيول.
- استخدام الإضاءة: تشغيل المصابيح الأمامية والرؤية الخلفية لضمان الرؤية الواضحة.
- تجنب المناطق المنخفضة: الابتعاد عن المناطق المعرضة لفيضانات الأمطار.
- متابعة تحذيرات الطقس: البقاء على اطلاع على آخر مستجدات الطقس من خلال وسائل الإعلام الرسمية.
- وتُنصح الإدارة العامة للمرور جميع المواطنين والمقيمين وسائقي المركبات بضرورة اتباع هذه الإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.