انت الأن تتابع خبر تحذير عاجل من "الأرصاد": هطول أمطار رعدية وبرد يهدد سلامة هذه المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، والباحة.

وتشمل تفاصيل التوقعات على:

الأمطار : هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، مع احتمالية تكون الصواعق.

: هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، مع احتمالية تكون الصواعق. البرد: زخات من البرد قد تتراوح بين صغيرة ومتوسطة الحجم.

زخات من البرد قد تتراوح بين صغيرة ومتوسطة الحجم. الرياح: رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، قد تؤدي إلى حدوث عواصف رملية في بعض المناطق.

رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، قد تؤدي إلى حدوث عواصف رملية في بعض المناطق. وتأتي هذه الحالة ضمن تأثيرات المنخفض الجوي الذي يتمركز حاليًا على شبه الجزيرة العربية.

نصائح للمواطنين خلال هطول الأمطار: