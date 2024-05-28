انت الأن تتابع خبر تنبيه عاجل: أمطارٌ غزيرة وسيولٌ جارفة وبردٌ يضربُ هذه المناطق في المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصلت الحالة المطرية في مختلف أنحاء المملكة، فجرت السيول بقوةٍ هائلة، وتدفقت كالأنهار ملئةً الأودية والشعاب، مصحوبةً بزخاتٍ من البرد ورياحٍ نشطةٍ هبتْ على سطح الأرض.

وشهدت مرتفعات مناطق جازان