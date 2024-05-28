انت الأن تتابع خبر تنبيه عاجل: أمطارٌ غزيرة وسيولٌ جارفة وبردٌ يضربُ هذه المناطق في المملكة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تواصلت الحالة المطرية في مختلف أنحاء المملكة، فجرت السيول بقوةٍ هائلة، وتدفقت كالأنهار ملئةً الأودية والشعاب، مصحوبةً بزخاتٍ من البرد ورياحٍ نشطةٍ هبتْ على سطح الأرض.
وشهدت مرتفعات مناطق جازان
- عسير، والباحة عاصفةً رعديةً قويةً، حيثُ هطلتْ أمطارٌ غزيرةٌ مصحوبةً بزخاتٍ من البرد ورياحٍ نشطةٍ أثارتْ الغبار والأتربة.
- وأظهرتْ مقاطعُ فيديو متداولةٌ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي حجمَ السيولِ الجارفةِ التي جرفتْ كلّ ما في طريقها، بينما تُظهرُ صورٌ أخرى غزارةَ الأمطارِ التي أدتْ إلى فيضانِ الأوديةِ والشعاب.
- وتوقعَ المركزُ الوطنيُ للأرصادِ استمرارَ هطولِ الأمطارِ الرعديةِ على أجزاءٍ من مرتفعاتِ هذهِ المناطقِ خلالَ الأيامِ القادمة، مصحوبةً برياحٍ نشطةٍ وزخاتٍ من البرد، مع تنشيطٍ للرياحِ السطحيةِ على أجزاءٍ من وسطِ وشرقِ المملكة.
- وبناءً على ذلك، تُنصحُ الجهاتُ المختصةُ المواطنينَ بضرورةِ أخذِ الحيطةِ والحذرِ عندَ القيادةِ في الطرقاتِ، وتجنبِ الأوديةِ ومناطقِ تجمعِ الأمطارِ، والالتزامِ بتعليماتِ السلامةِ العامة.