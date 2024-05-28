انت الأن تتابع خبر رصدتهم كاميرات المراقبة ... لصوص في عمان ينتهكون حرمة أحد المنازل,,, وما حدث لهم بعد دخولهم جعلهم يندمون للأبد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبضٌ على 3 أشخاص يُمارسون التخريب والسرقة في مسقط!

تمكنت قيادة شرطة محافظة مسقط من القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التخريب وسرقة بعض المقتنيات من عدة منازل في ولاية العامرات.

وأوضح مصدرٌ في شرطة مسقط أنّ كاميرات المراقبة رصدتْ شروعَ المتهمين في انتهاك حرمة أحد المنازل، فتمّت مُتابعتهم والقبضُ عليهم في وقتٍ لاحق.

وذكر المصدرُ أنّه يجري حاليًا استكمالُ الإجراءات القانونية بحقّ المتهمين.

وتُعدّ هذهِ العمليةُ نجاحًا جديدًا لشرطةِ مسقط في مكافحةِ الجريمةِ وحمايةِ أمنِ المواطنينَ وممتلكاتهم.