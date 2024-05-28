حفل عرس يمني في “أمريكا” يفجر ضجة واسعة ويثير استغراب الجميع ..اتفرج المفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، عرس لأحد المغتربين اليمنيين في أمريكا، ظهرت خلاله دعوة الزفاف الخاصة بالعرس خلف طائرة تجوب سماء المنطقة السكنية التي يعيشون فيها، إضافة إلى طائرة أخرى خاصة بالعرس، عكست استغراب واسع من أبناء اليمن في الداخل او الخارج من حجم الإسراف الذي يصاحب هذه الأعراس في المهجر.

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وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عن حجم تكاليف إضافية في الاعراس كاستئجار الطائرات والتي تصل إلى 50 الف دولار في حين وصلت بعض تكاليف العرس الواحد في المهجر ما بين 100 إلى 300 ألف دولار، وهو ما وصفوه بالإسراف والبذخ الزائد الغير مناسب، كعادات دخيلة على مجتمعنا اليمني في الداخل والخارج.

وتسأل ناشطون.. بعيداً عن الإسراف والبذخ والتفاخر والباهي بمظاهر دخيلة على مجتمعنا اليمني، لماذا لا تتسارع خطوات المغتربين اليمنيين في المهجر على تبني أي مبادرات مجتمعية؟ كمساعدة شباب معسرين على الزواج أو في مساهمات أخرى كتعبيد طرق أو مساعدة معسرين ومحتاجين، كخطوة قوية معبرة عن أصالة وعراقة الشعب اليمني العظيم الذي ذاع صيته على مستوى العالم بمواقفه الكبيرة على مستوى العربي والإسلامي والمنطقة بشكل عام.. مؤملين وبشكل كبير على مغتربي اليمن في المهجر ان يلتفوا لهذا الموضوع المهم وان تكون لهم بصمات قوية في هذا الجانب.