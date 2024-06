اتفرج : إيلون ماسك يفجرها للعلن ويكشف ماذا تفعل شركة واتساب في محادثات المستخدمين ليلا

الرياض - محمد الاطلسي - اتهم الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تطبيق التراسل الفوري "واتساب" بسرقة محادثات وبيانات المستخدمين خلال كل ليلة.

وقال إيلون ماسك خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" : "يقوم واتساب بتصدير بيانات المستخدم الخاصة بك كل ليلة.. لا يزال بعض الناس يعتقدون أنه آمن".

كما شارك ماسك أيضا مقطع فيديو لحوار صحفي يقول فيه الضيف إن واتساب يقوم بفتح ميكروفونات هواتف المستخدمين ويجمع البيانات من أجل استخدامها في أغراض تجارية ودعائية.

WhatsApp exports your user data every night. Some people still think it is secure. https://t.co/LxDs7t7HSv