دراسة حديثة تفجر مفاجأة غير متوقعة وتكشف عن 76 ٪ من النساء السعوديات أكثر انجذاباً لهذا النوع من الرجال

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت دراسات حديثة أن 76 من النساء السعوديات والخليجيات بشكل عام ينجذبن لنوع معين من الرجال، رغم اعتقاد البعض أن هذا النوع من الرجال غير مقبول ولا تنجذب له المرأة، لكن نتائج الدراسات الحديثة نسفت ذلك الاعتقاد. أيضاوأظهرت الدراسات أن الإناث تنجذب إلى الرجال الأكثر أنوثة ، بينما تنجذب النساء المذكرات إلى الرجال الأكثر ذكورًا ، حتى أنهم اعتقدوا أن هذا ليس بالضبط ما يروج له المجتمع.

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على الرغم مما علمتنا إياه القصص والأفلام والروايات وحتى الموسيقى ، فليس كل النساء يتطلعن إلى الانجراف من قبل رجل ذكوري للغاية يحدق بلا خوف في مواجهة الخطر ويسخر من فكرة الهزيمة. وفي دراسة اجريت عام 2014،وجد 59 في المائة من الرجال الذين اعتبروا أنفسهم “ذكور” في الطبيعة أنهم انجذبوا إلى أولئك النساء اللائي عرفن أنفسهن بنفس الطريقة. من بين هؤلاء النساء الذكوريات اللواتي وصفن أنفسهن بأنفسهن ، قال 68٪ منهن إنه عندما يتعلق الأمر بالجاذبية ، فإن الهوية الجنسية هي جزء كبير من المعادلة. وبصفته قائد الدراسة ، أشار الدكتور ويبكي نيبريتش إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالعلاقات ، هناك نظريتان.

الأول هو “الطيور على الريش تتدفق معًا” ، والنوع الذي سمعناه أكثر من ذلك ، “تجتذب الأضداد”.ومع ذلك ، يتطرق الدكتور نيبريتش أيضًا إلى أن “الطيور على أشكالها” هي التي تتمتع بفرصة أفضل في الحفاظ على علاقات طويلة الأمد لأنها “أكثر واقعية”. “تستفيد العلاقة الصحية من فهم الأشخاص