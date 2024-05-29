سهلة وسريعة..طريقة عمل كيكة القهوة والكاكاو الشهية في المنزل بألذ طعم

الرياض - محمد الاطلسي - إذا كنت من عشاق القهوة والكاكاو، فإن كيكة القهوة هي الوصفة المثالية لك وإنها تحلية لذيذة يمكن تقديمها في مناسبات خاصة أو كوجبة مميزة مع فنجان من القهوة وفي هذا المقال نعرض لك كيفية تحضير كيكة القهوة بالتفصيل.

مكونات كيك القهوة

2 كوب دقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلي.

نصف كوب زيت.

نصف كوب ماء دافئ.

كوب ونصف سكر.

4 بيضات.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة فانيليا.

لسقي وطراوة كيكة القهوة

كوب حليب ساخن.

ملعقتان قهوة سريعة الذوبان.

2 ملعقة سكر.

مكونات الكريمة

3 كوب من الحليب.

نصف كوب سكر.

4 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقتان دقيق.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

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