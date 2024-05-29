اخبار الخليج

تعليق ولي العهد الأردني على سؤال حول العلاقات بين الأردن والسعودية يفاجئ الجميع!..اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - رد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال لقاء على قناة العربية على سؤال حول العلاقات بين السعودية والأردن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال :" علاقة الأردن والسعودية علاقة تاريخية، ومستقبلنا مشترك، ومن مصلحة المنطقة كلها استمرار هذا التعاون بجميع أشكاله السياسية والأمنية والاقتصادية لأن في النهاية أمننا واستقرار واحد".

 

وتابع: "الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة وبطبيعتنا شعوبنا قريبة من بعض". وواصل:"طاهر.. أنت بتحكي عن نسايبي هلا".

 

 

ولي عهد #الأردن الأمير #الحسين_بن_عبدالله الثاني لـ #العربية: "الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة.. أنت بتحكي عن نسايبي هلا"#السعودية pic.twitter.com/D1luTUSMHn- العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا