تعليق ولي العهد الأردني على سؤال حول العلاقات بين الأردن والسعودية يفاجئ الجميع!..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - رد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال لقاء على قناة العربية على سؤال حول العلاقات بين السعودية والأردن.

وقال :" علاقة الأردن والسعودية علاقة تاريخية، ومستقبلنا مشترك، ومن مصلحة المنطقة كلها استمرار هذا التعاون بجميع أشكاله السياسية والأمنية والاقتصادية لأن في النهاية أمننا واستقرار واحد".

وتابع: "الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة وبطبيعتنا شعوبنا قريبة من بعض". وواصل:"طاهر.. أنت بتحكي عن نسايبي هلا".