تعليق ولي العهد الأردني على سؤال حول العلاقات بين الأردن والسعودية يفاجئ الجميع!..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - رد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال لقاء على قناة العربية على سؤال حول العلاقات بين السعودية والأردن.
وقال :" علاقة الأردن والسعودية علاقة تاريخية، ومستقبلنا مشترك، ومن مصلحة المنطقة كلها استمرار هذا التعاون بجميع أشكاله السياسية والأمنية والاقتصادية لأن في النهاية أمننا واستقرار واحد".
وتابع: "الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة وبطبيعتنا شعوبنا قريبة من بعض". وواصل:"طاهر.. أنت بتحكي عن نسايبي هلا".
ولي عهد #الأردن الأمير #الحسين_بن_عبدالله الثاني لـ #العربية: "الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة.. أنت بتحكي عن نسايبي هلا"#السعودية pic.twitter.com/D1luTUSMHn- العربية السعودية (@AlArabiya_KSA)
ولي عهد #الأردن الأمير #الحسين_بن_عبدالله الثاني لـ #العربية: "الشعب السعودي شعب شهم وأصيل وأصحاب نخوة.. أنت بتحكي عن نسايبي هلا"#السعودية pic.twitter.com/D1luTUSMHn— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 26, 2024