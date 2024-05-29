النفط السعودي في خطر.. دولة عربية فقيرة تعلن إكتشاف أكبر بئر نفطي على الأرض..مفاجأة من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشفتها صحيفة «أوك دياريو» الإسبانية تفاصيل جديدة مفاجأة، عن البلد العربي الذي يمتلك أكبر قدر من مخزون النفط حول العالم.

وقالت إن دولة الصومال التي تشكل الموارد النفطية غير المستخرجة من أراضيها براً وبحراً ثروة هائلة تجعلها محط أنظار الدول الكبرى والشركات العالمية المتخصصة بالاستثمار في مجال استخراج النفط والغاز.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الصومال على موعد مع التاريخ، حيث بات استخراج النفط المدفون من أراضيها أقرب من أي وقت مضى، وذلك بعد أن عمليات بحث واستكشاف متواصلة استمرت على مدى سبعة عقود ماضية.

وأوضحت التقارير أن هناك نحو 72 موقع بري و4 مواقع بحرية تحتوي على كميات هائلة من النفط في الصومال، حيث قادت عمليات البحث والتنقيب أهم شركات التنقيب عن النفط في العالم، مثل “شل” و”شيفرون”.

وبينت التقارير أن كميات النفط المدفونة في حال استخراجها بالكامل والاستفادة منها، فإن الصومال مرشحة لتصبح قوة اقتصادية كبرى في المنطقة.

كما أن الخبراء أكدوا على إمكانية العثور على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في العديد من المواقع في الصومال، الأمر الذي يجعلها محط أنظار العالم في الفترة القادمة، لاسيما في ظل النقص الحاد في مصادر الطاقة في معظم الدول حول العالم.

وأشارت إلى أن استخراج كميات النفط المتوارية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحول إيجابي للاقتصاد الصومالي، حيث سيشكل نقلة نوعية على مدار العقدين القادمين.

ورجحت التقارير أن تبدأ عمليات استخراج النفط والغاز لأول مرة من الأراضي الصومالية بحلول نهاية عام 2024 على أبعد تقدير، وفقاً لتقديرات الشركات العالمية العاملة.

وأفادت التقارير أن استخراج النفط في الصومال من شأنه أن يساهم في زيادة الدخل، لاسيما أن وجود النفط بكميات هائلة سيفتح المجال أمام فتح مشاريع استثمارية كبرى في البلاد.

ولفتت التقارير إلى أن الشركات الأجنبية وضعت خطة طويلة الأمد وأطلعت عليها الجهات المعنية في الصومال من أجل استغلال عائدات النفط بالشكل الأمثل.

وأشارت إلى أن الخطط الموضوعة تهدف إلى استثمار عائدات النفط في قطاعات أخرى مهمة مثل الصحة والتعليم والزراعة والصيد، وذلك من أجل تنويع مصادر الدخل في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قوة الاقتصاد الصومالي وينقل الصومال إلى مستوى اقتصادي آخر.