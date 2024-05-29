انت الأن تتابع خبر جنون الفرح يُسيطر على حمد ال منصور بعد فوز الأخدود وضمان البقاء في دوري روشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من الفرحة الجنونية على لاعب الأخدود حمد ال منصور بعد فوز فريقه في مباراته أمس أمام الطائي وضمان بقائه في دوري روشن.

انتشرت مقاطع فيديو على نطاق واسع تُظهر ال منصور وهو يرقص ويصرخ تعبيرًا عن فرحته الغامرة.

جاءت فرحة ال منصور بعد فوز الأخدود على نظيره الطائي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 34 من دوري روشن للمحترفين.

ساعد هذا الفوز الأخدود على ضمان بقائه في دوري روشن للمحترفين.

عكست فرحة ال منصور مشاعر جميع لاعبي الأخدود الذين عبّروا عن سعادتهم الغامرة بهذا الإنجاز.