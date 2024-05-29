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ألفارو جونزاليس يُضحك جمهوره بتفاعله الكوميدي مع أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي"

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رياض - احمد صلاح - "رقصة طريفة على أنغام الأغنية الشهيرة"

تفاصيل الخبر:

  • تفاعل لاعب نادي القادسية الإسباني ألفارو جونزاليس مع أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي" بشكل كوميدي.
  • نشر ألفارو مقطع فيديو كوميدي على حسابه الشخصي، وظهر وهو يتفاعل ويرقص مع الأغنية بشكل طريف.
  • أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن إعجابهم بروح ألفارو المرحة.
  • يُذكر أن نادي القادسية تعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس في شهر يوليو 2023.
الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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