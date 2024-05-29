انت الأن تتابع خبر ألفارو جونزاليس يُضحك جمهوره بتفاعله الكوميدي مع أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - "رقصة طريفة على أنغام الأغنية الشهيرة"
تفاصيل الخبر:
- تفاعل لاعب نادي القادسية الإسباني ألفارو جونزاليس مع أغنية "اختياراتي مدمرة حياتي" بشكل كوميدي.
- نشر ألفارو مقطع فيديو كوميدي على حسابه الشخصي، وظهر وهو يتفاعل ويرقص مع الأغنية بشكل طريف.
- أثار الفيديو تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن إعجابهم بروح ألفارو المرحة.
- يُذكر أن نادي القادسية تعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس في شهر يوليو 2023.