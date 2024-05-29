مفاجأة لأصحاب الدلع والرفاهية إليكم سيارة جيب جراند شيروكي 2024 حطمت تويوتا لاندكروزر برادو في السعودية..السعر مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - لكل من يرغب بقيادة سيارة في الطرق الوعرة او الطرق السالكة والسريعة بأريحية عالية ونظام آمان وسلامة قوية ما عليك سوى شراء سيارة جيب غراند شيروكي 2024 والتي تعتبر الخيار الأمثل لك، وسوف نعرفكم على كل مايتعلق بنظام هذه السيارة وسعرها في اسواق السيارات السعودية

مواصفات سيارة جراند شيروكي 2024

سيارة جراند شيروكي 2024 هي من طراز السيارات العائلية التي تناسب الأفراد الكثيرة، حيث تحتوي على العديد من المواصفات التي تجعلها من السيارات المتطورة، كما تنفرد بشكل أنيق وعصري، ومن أبرز مميزات سيارة جراند شيروكي تأتي باكثر من محرك مختلف وعليك الاختيار بينهم وهم كالآتي:-

مواصفات المحرك الأول الأرقام سعة المحرك 3.6 لتر القوة الحصانية 294 حصان عزم الدوران 348 نيوتن/ متر عدد الأسطوانات 6 سلندر

مواصفات المحرك الثاني الأرقام سعة المحرك 5.7 لتر القوة الحصانية 372 حصان عزم الدوران 529 نيوتن/ متر عدد الأسطوانات 8 سلندر

مواصفات المحرك الثالث الأرقام سعة المحرك 2.5 لتر القوة الحصانية 380 حصان عزم الدوران 637 نيوتن/ متر عدد الأسطوانات 4 سلندر

تحتوي السيارة على مميزات مختلفة ومتنوعة تجعلها في متقدمة فئات السيارات إصدار 2024 ومن أبرز مميزات سيارة جراند شيروكي هي كالآتي:-

بها نظام تثبيت السرعه.

تحتوي على زر تشغيل المحرك.

يتم فتح السيارة بريموت.

تحتوي على مقاعد في الصف الثالث.

بها نظام ذاكرة للمقاعد.

بها نوافذ كهربائية.

تحتوي على إقفال آلية للأبواب.

يمكن تشغيل السيارة عن بعد.

بها مرايا جانبية كهربائية.

تتميز بعجلات قيادة مغطاة بالجلد.

تحتوي على مكيف متعدد المناطق.



بها نظام ملاحة.

تحتوي على وصلة USB.

بها مشغل سي دي.

بها مدخل AUX.

بها بلوتوث.

بها شاشة تعمل بنظام آبل كار بلاي و أندرويد أوتو.

تحتوي على 6 مكبرات للصوت.

بها شاحن لاسلكي للهواتف.

تحتوي على مساعد الاصطفاف.

بها صندوق خلفي كهربائي.

تحتوي على ميزة تبريد المقاعد.

بها مساحات مطر اوتوماتيكي.

لوحة قيادة السيارة مضيئة.



يختلف سعر السيارة من طراز إلى آخر حيث، يبدأ سعر سيارة جراند شيروكي 2024 Altitude 4×4 بسعر 230,700 ريال سعودي سعر الكاش مع الضريبة.