هي الأولى منذ اندلاع الحرب في اليمن..اقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين صنعاء والسعودية

الرياض - محمد الاطلسي - دشنت الخطوط الجوية اليمنية، يوم الثلاثاء، رحلة مباشرة بين صنعاء والمملكة العربية السعودية هي الأولى منذ اندلاع الحرب في اليمن.

وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية فقد دشنت وزارتا النقل والإرشاد وشؤون الحج والعمرة، فجر اليوم، تفويج أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأراضي المقدسة.

حيث غادرت الرحلة الأولى للخطوط الجوية اليمنية مطار صنعاء متوجهة إلى مدينة جدة وعلى متنها 175 من حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج للعام الحالي 1445ه‍.

فيما أقلعت الرحلة الثانية من مطار صنعاء وعلى متنها ما يقارب 131 حاجا وحاجة.