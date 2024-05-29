الكشف عن تكلفة الحج للحجاج اليمنيين للعام الحالي 2024..تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الصحفي اليمني سمير النمري عن تفاصيل تكلفة الحج للحجاج اليمنيين لعام 1445 هـ الموافق 2024 م، وذلك في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. وتتضمن التكلفة: السفر بالطيران: 17,650 ريال سعودي (ما يعادل حوالي 4,700 دولار أمريكي، 2 مليون و 491 الف ريال يمني في صنعاء، 8 مليون و 295 الف ريال يمني في عدن).

السفر البري: 15,600 ريال سعودي (ما يعادل حوالي 4,150 دولار أمريكي، 2 مليون و 200 ألف ريال يمني في صنعاء، 7 مليون و 324 الف ريال يمني في عدن). وتشمل هذه التكاليف رسوم التأشيرة، وتذكرة الطيران أو النقل البري، والإقامة في مكة والمدينة المنورة، وتكاليف الطعام والنقل والمصاريف الأخرى. قد تختلف التكاليف الفعلية قليلاً اعتمادًا على نوع الخدمات ومستوى الإقامة التي يختارها الحاج. يُنصح الحجاج بالتواصل مع وكالات الحج المعتمدة للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً ودقة حول التكاليف والبرامج المتاحة.