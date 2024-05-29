اليمن : إعلان تسعيرة جديدة غير متوقعة للبنزين في العاصمة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت شركة النفط اليمنية، فرع عدن، أمس عن توفر البنزين المحسن في محطتي بلقيس بالمعلا ومحطة الشيخ عثمان بسعر 1225 ريال للتر الواحد و 24500 ريال للصفيحة سعة عشرين لتراً.

تأتي هذه الخطوة من قبل الشركة في إطار جهودها لمواجهة انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتخفيف العبء على المواطنين في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الوقود. وتهدف الشركة إلى توفير الوقود المحسن بأسعار مقبولة في جميع محطاتها بالعاصمة عدن، وسيتم الإعلان عن توفرها في محطات أخرى لاحقًا.

طالبت الشركة المواطنين بالتعاون من خلال: توخي الحذر والإبلاغ عن أي مخالفات لأسعار الوقود الرسمية.

التواصل مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة وغرفة عمليات وبلاغات الشركة على الأرقام التالية: 02-241716 (اتصال) 733683314 (واتساب) 770818364 (اتصال وواتساب)