لن تصدق ..فتاة سعودية تسكن بمكة المكرمة عاشت الفقر الشديد بانواعة ..لكن حدث شيء قلب حياتها رأسا على عقب!!

الرياض - محمد الاطلسي - في واقعة أغرب من الخيال شهدت مكة المكرمة، قصة أحداثها أقرب إلى الخيال، لفتاة في مكة المكرمة، عاشت بين أحضان أسرة فقيرة، لمدة 35 عاما ثم اكتشفت المفاجأة المذهلة.

وفي التفاصيل، أن فتاة بمكة المكرمة، تبلغ من العمر 35 عاما، عاشت طفولتها وشبابها بين أسرة فقيرة، وتزوجت من نفس عائلة أسرتها، وأنجبت، إلا أنها كانت تلاحظ أن هناك فروق في اللون والطباع بينها وبين أفراد هذه الأسرة، مما دفعها للشك في نسبها.

وبالفعل قامت الفتاة بتحريك الأحداث وذلك برفع دعوى بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والتي كشفت المفاجأة المذهلة، وهي أن هذه الفتاة من عائلة ثرية، أن المستشفى سلمتها عند ولادتها لهذه الأسرة الفقيرة بالخطأ، حيث تم استبدالها بالخطأ مع طفلة أخرى تعود لهذه الأسرة الفقيرة، وتم إثبات نسبها لوالدها الحقيقي بعد أن قامت بعمل اختبارات البصمة الوراثية.

ورفع وكيل الفتاة دعوى تعويض لموكلته عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وما زالت تعيشها، لا سيما وأن أمها الحقيقية ماتت خلال تلك الفترة ولم تنعم برؤيتها أو العيش معها.

وقضت المحكمة العامة بمكة المكرمة، بالحكم رقم 81-13-10، بتعويض المدعية بمبلغ مليوني ريال، وذلك لثبوت حصول الخطأ باستبدال المدعية مع مولودة أخرى، ويعد هذا الحكم نهائيا، الاستئناف بتأييده.