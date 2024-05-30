سهلة ولذيذة.. تعرف على طريقة عمل كيكة الحليب الساخن في المنزل

الرياض - محمد الاطلسي - عرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل كيكة الحليب الساخن، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيكة الحليب الساخن وفقًا للشيف أميرة شنب:

المكونات:

كوب من الدقيق

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

رشة ملح

بيضتان

3/4 كوب سكر

1/4 كوب زيت

1/2كوب حليب

3 ملاعق كبيرة زبدة

فانيليا

طريقة التحضير:

احضري بولة عميقة وضعي فيها السكر والبيض واخفقيهم جيدًا حتى يصبح الخليط فاتح اللون، ثم أضيفي الزيت واخلطيه مرة أخرى.

أضيفي الدقيق والبيكينج بودر والملح إلى خليط البيض وامزجيهم جيدًا حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

ضعي الحليب والزبدة في حلة على نار متوسطة حتى يبدأ الحليب في الغليان، ثم أضيفي خليط الحليب والزبدة ساخنًا إلى المكونات وقلبيها جيدًا، ثم أضيفي رشة فانيليا وقلبي جيدًا.

احضري صينية مدهونة بالسمنة أو الزبدة واسكبي فيها خليط الكيك، واخبطي الصينية برفق حتى يخرج الهواء من العجين.

ضعي الصينية في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارى 170 على الشبكة المتوسطة، واتركيها حتى تنضج، وبعد خروجها من الفرن واتركيها تبرد ثم تقطع وتقدم بالهنا والعافية.