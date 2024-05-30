شاب عربي يصدم العالم بزواجه من فتاتين في ليلة واحدة موثقا ذلك بصور .. والنهاية كانت الصدمة (اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - في حالة غريبة وصادمة اقدم شاب صومالي من الزواج بفتاتين في ليلة واحدة وأثناء حفل الزفاف وجد صعوبة في حل مشكلة وقعت بين العروستين .

وأظهر الفيديو، الذي نشره حساب يُدعى "Sacdia Galmudug" عبر تيك توك، العريس وهو يحاول رفع طرحة الزفاف من على وجه عروس، ولكنها رفضت وصفعته على وجهه وأبعدته.

وأبان الفيديو وقوع مشادة بين العريس والعروستين، وقامتا بالتراشق بباقات الورد، ووقف العريس عاجزا عن السيطرة على الموقف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير على الإنترنت، فيما أكد البعض بأن الفيديو ما هو إلا مشهد تمثيلي قام به الشخص رفقة الفتاتين لجلب المشاهدات إلى حسابه، نظرًا لكونه أحد المشاهير بإنشاء محتوى المقاطع الطريفة في بلاده.