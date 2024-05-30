انت الأن تتابع خبر فتاة سعودية تعشق شاباً وسيماً يعمل في محل لبيع عطور... وتطلب منه هذا الأمر بجرأة غير متوقعة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب مقطع فيديو أثار الجدل واسع الانتشار في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر فتاة سعودية تتحرش بشاب يعمل في محل لبيع العطور بالرياض.

الفيديو الذي صوره الشاب نفسه