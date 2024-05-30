انت الأن تتابع خبر فتاة سعودية تعشق شاباً وسيماً يعمل في محل لبيع عطور... وتطلب منه هذا الأمر بجرأة غير متوقعة ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تسبب مقطع فيديو أثار الجدل واسع الانتشار في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر فتاة سعودية تتحرش بشاب يعمل في محل لبيع العطور بالرياض.
الفيديو الذي صوره الشاب نفسه
- يُظهر الفتاة وهي تطلب من الشاب أن يزيل كمامته لتتمكن من رؤية وجهه، موسلة في طلبها ومعبرة عن إعجابها به.
- وقد أظهرت الفتاة، حسب المقطع المتداول، إلحاحًا بقولها: "الله يخليك وخر الكمامة"، مما جعل الشاب يستفسر عن سبب طلبها، لتجيبه برغبتها في رؤية وجهه. لكن الشاب أبدى التزامًا بعدم خلع كمامته معلنًا أنه اتخذ عهدًا بذلك.
- هذا المقطع أثار غضب العديد من المتابعين الذين اعتبروا تصرف الفتاة نوعًا من التحرش، مشيرين إلى أن مثل هذه السلوكيات تعد غير لائقة. وقد تمت مشاركة الفيديو على نطاق واسع، مما أثار نقاشات بين المغردين حول معايير السلوك المقبول اجتماعيًا والحواجز الشخصية.