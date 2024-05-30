سعودي تنكّر باسم فتاة لطلب سيارة في مشوار خاص ..وعند ما حضر السائق كانت المفاجأة التي اذهلت عقله !!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف شاب عن تصرف غريب من قبل السائقين الذين يعملون في خدمة التطبيقات لتوصيل " المشاوير" الشهيرة أثناء تعاملهم مع طلبات الشباب والفتيات.

مشيرا إلى أنهم لا يستجيبون لطلب الزبائن من الرجال بينما يسارعون في الرد على طلبات الفتيات. وقال "الشاب" في تصريحات لصحيفة "المرصد": أنه طلب سيارة عبر تطبيق شهير في مدينة جدة لتوصيل المشاوير وذلك للذهاب إلى أحد الأماكن ولكنه أنتظر لمدة نصف ساعة دون أن يتسلم أي سائق الطلب

وأشار إلى أنه كرر الطلب مرة أخرى مستخدما اسم فتاة "أسيل" وتفاجأ بسرعة الاستجابة لطلبة خلال 3 دقائق. ولفت إلى أنه عندما حضر له السائق تفاجأ بأنه شاب وليس فتاة فسأله "أنت أسيل" ورد عليه قائلا : "أصيل". في إشارة إلى أنه لجأ إلى هذه الحيلة لخداع السائق لسرعة تنفيذ طلبه.