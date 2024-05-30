دولة خليجية تفجر قنبلة مدوية بخصوص الإقامة يتهدد مستقبل غالبية المقيمين!..تفاصيل عاجلة

الرياض - محمد الاطلسي - الإمارات تصدم المقيمين وتعلن عن قرار جديد خاص برسوم تجديد الإقامة

تعد رسوم تجديد الإقامة في الإمارات من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من الوافدين والمقيمين في الدولة. وقد أعلنت الإدارة العامة للإقامة والشؤون الخارجية (GDRFA) أن رسوم تجديد الإقامة ستختلف حسب المدة الزمنية المطلوبة.

رسوم تجديد الإقامة بالإمارات

رسوم تجديد الإقامة بالإمارات

أعلنت الإدارة العامة للإقامة والشؤون الخارجية في الإمارات عن رفع رسوم تجديد الإقامة لعام 2024، حيث جاءت كالتالي:

رسوم تجديد الإقامة لمدة عام واحد: نحو 195 درهم إماراتي. رسوم تجديد الإقامة لمدة عامين: نحو 295 درهم إماراتي.

رسوم تجديد الإقامة لمدة ثلاثة أعوام: نحو 395 درهم إماراتي.

المستندات المطلوبة لتجديد الإقامة بالإمارات

لتجديد الإقامة في الإمارات، يجب توفير المستندات التالية:

صورة شخصية بخلفية بيضاء. صورة من جواز السفر. فحص طبي لائق ومعتمد. عقد إيجار سكن موثق أو تمليك سكن.

البطاقة الصحية أو الضمان الصحي. إيصال الهوية. عقد العمل للقطاع الخاص أو شهادة راتب العاملين بالقطاع العام. صورة من جواز السفر الخاص بالكفيل مع الإقامة.

هذا القرار يأتي في إطار تحديثات مستمرة من قبل السلطات الإماراتية لتحديث الأنظمة والرسوم المتعلقة بالإقامة، مما يسهم في تحسين بيئة العمل والمعيشة للمقيمين في الدولة.