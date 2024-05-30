الرعب يُسيطر على دول الخليج: هوغربيتس يُكرر تحذيراته من زلازل مدمرة في الأيام القادمة!..إستعدوا

الرياض - محمد الاطلسي - أثار راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، قلق العالم مرة أخرى بتحذيره من زلازل وشيكة ستقع غدًا أو بعده.

واستند هوغربيتس في تحذيراته على توقعات "الهيئة الفلكية SSGEOS" التي يرأسها، والتي تشير إلى أن هندسة الكواكب، خاصة عطارد والزهرة،في نهاية مايو الجاري، تُشير إلى احتمال وقوع زلزال كبير

وأضاف هوغربيتس أنّ عمليات الاقتران الكوكبي مع عطارد قد تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكل عام على مدار هذا الأسبوع.

ويرأس هوغربيتس "هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي" (SSGEOS)، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة هندسة الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

وتسببت توقعات هوغربيتس وتحذيراته السابقة في كثير من الهلع حول العالم، حيث ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل. وقد طالت بعض من تلك التوقعات عدة أماكن بالكرة الأرضية في شكل زلازل ضربت عدة بلدان، وبالطبع لم يفوت هوغربيتس الفرصة وذكّر متابعيه بأنه قد توقع تلك الزلازل في نشراته السابقة، بل حدد بعضاً من تلك المناطق التي ضربتها الزلازل.

ومع ذلك، يرفض جميع العلماء نظريات هوغربيتس، معتبرين أنها غير علمية، ولا يوجد أي دليل علمي يربط بين حركة الكواكب ونشاط الزلازل على الأرض. ويزعم العلماء أن العلم الحديث نجح في توقّع الأحوال الجوية بدقّة، ونجح كذلك في تصميم معادلات رياضيّة جعلت من الممكن توقّع ظواهر فلكيّة مثل الكسوف والخسوف.

لكن لا يوجد حتى الآن أي طريقة للتنبّؤ بوقوع الزلازل، لا من خلال حركة الكواكب ولا غيرها، محذّرين من أشخاص ينتحلون صفة خبراء يبثّون الذعر والقلق بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل.