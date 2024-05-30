السعودية : وافد يفقد أعصابه ويقوم بهذا العمل الدنيء...وما حصل له صدم الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - قبض على وافد باكستاني للتحرش بحدث في القصيم! القصيم، المملكة العربية السعودية: ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مقيم باكستاني يدعى محمد وقاص محمد أسلم خان، بتهمة التحرش بحدث.

وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. عقوبة التحرش:

تنص المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال تكرار الجريمة أو اقترانها بأي من الحالات التالية: أن يكون المجني عليه طفلاً. أن يكون المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة. أن يكون لدى الجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه. أن تقع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية. أن يكون الجاني والمجني عليه من جنس واحد. أن يكون المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي. أن تقع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث. التشهير بالمتحرش:

تنص المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم التحرش، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1442/6/1هـ، على أنه: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".