تخلص الآن من قلق الترحيل ..الامارات تفتح ابواب التسجيل للحصول على الجنسية... بتكاليف رمزية ولأول مرة

الرياض - محمد الاطلسي - تعد الجنسية الإماراتية واحدة من الجنسيات العربية التي يمكن منحها للوافدين بناءً على عدد من الشروط، حيث يمكن التقديم إلكترونياً للحصول على الجنسية عبر رابط تقديم طلب تجنيس في الإمارات. إليك الخطوات والشروط للحصول على الجنسية الإماراتية.

خطوات تقديم طلب تجنيس في الإمارات

يمكن للوافدين تقديم طلب إلكتروني للحصول على الجنسية الإماراتية عبر اتباع الخطوات التالية: زيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من خلال الرابط icp.gov.ae.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية المتاحة في الموقع.

اختيار خانة تقديم طلب التجنيس في الإمارات.

إدخال البيانات المطلوبة واستكمال نموذج طلب التجنس بالمعلومات الصحيحة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم الضغط على أيقونة حفظ البيانات.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدًا.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة ثم الضغط على زر إرسال.

انتظار الرد بالموافقة أو الرفض.

شروط طلب التجنيس في الإمارات

حددت الجهات الرسمية في الإمارات مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على طلب التجنيس، وتشمل: المستثمرين: يجب امتلاك عقارات في دولة الإمارات.

الأطباء والمتخصصين: يجب أن يكون المتقدم خبيرًا في مجال علمي نادر أو مطلوب في الدولة.

العلماء: يجب أن يكون المتقدم باحثًا نشطًا بخبرة لا تقل عن 10 سنوات وحاصلًا على جوائز علمية.

الموهوبين كمخترعين: يجب أن يكون المتقدم حائزًا على جوائز براءة اختراع معتمدة من وزارة الاقتصاد.

معلومات إضافية هل البدون يمكنهم السفر إلى دبي؟: نعم، يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي السفر إلى دبي بدون تأشيرة.

هل شراء عقار في دبي يمنح إقامة؟: نعم، بشرط أن يكون العقار جاهزًا وقيمته لا تقل عن مليون درهم.

عدد الدول التي يمكن دخولها بدون فيزا بجواز السفر الإماراتي: 180 دولة.