إعلان عاجل من الجوازات: شروط جديدة غير متوقعة لدخول المملكة العربية السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - توضيح هام من الجوازات بشأن تأشيرات الزيارة العائلية: لا استقبال لطلبات جديدة في الوقت الحالي أعلنت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عن تعليق استقبال طلبات تأشيرات الزيارة العائلية مؤقتًا.

شروط الدخول للمملكة العربية السعودية:

سريان صلاحية التأشيرة: يجب أن تكون التأشيرة سارية المفعول عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية. سريان صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية. سيتمّ الإعلان عن أيّ تعليمات جديدة عبر القنوات الرسمية. جواز سفر مستقل لكل فرد:

تُؤكّد المديرية العامة للجوازات على ضرورة حصول كلّ فرد على جواز سفر مستقل، ولا يمكن إضافة تابعين إلى جواز السفر الرئيسي. إصدار جواز سفر للشخص المضاف مع الأم: حجز موعد: يجب حجز موعد مسبق لمراجعة إدارة الجوازات. إجراءات الفصل: يتمّ فصل الشخص المضاف من جواز سفر الأم خلال المراجعة. استلام جواز السفر: يتمّ استلام جواز سفر التابع من قبل وليّ الأمر أو المفوض من قبله. حجز موعد مسبق: يجب حجز موعد مسبق لاستلام جواز السفر من إدارة الجوازات في منطقة المستفيد. إصدار جواز السفر الإلكتروني:

حجز موعد إلكتروني: يجب حجز موعد إلكتروني في حال الرغبة في استلام جواز السفر من مراجعة إدارات الجوازات. السفر مع إيقاف الخدمات: لا يمنع إيقاف الخدمات عن المواطن من السفر طالما لا يوجد عليه منع من السفر. للمزيد من المعلومات: حساب خدمة العملاء على منصة إكس: https://twitter.com/carealjawazat?lang=en حساب الجوازات على تويتر: https://twitter.com/aljawazatksa?lang=en