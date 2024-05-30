كيف يصوم المسلمون في بلاد لا تغرب فيها الشمس؟..معلومة لن تتوقعها !!

الرياض - محمد الاطلسي - في تقارير سابقة تناولت صحيفة الإندبندنت البريطانية أحوال المسلمين في عدة دول حول العالم ونشرت تقريرا حول الصيام في بلاد قد لا تغرب فيها الشمس أبدا.

وقالت الصحيفة إن المسلمين في دول القطب الشمالي مثل فنلندا يمرون بتجربة خاصة، حيث تغيب الشمس لمدة 55 دقيقة يوميا فقط في هذا الوقت من السنة، أي أن النهار يستمر حوالي 23 ساعة كل يوم، فكيف يصوم المسلمون في دول القطب الشمالي، ومتى يفطرون؟

أجرت الصحيفة حوارا مع أحد مسلمي شمال فنلندا، يدعى محمد، والذي تحدث عن الوضع الخاص لشهر رمضان في القطب الشمالي خلال أشهر الصيف حيث تغرب الشمس حوالي 55 دقيقة فقط، وقال محمد إن ساعات الصيام تبدأ من 1:35 من الصباح الباكر وتنتهي الساعة 12:48 بعد منتصف الليل، أي أن ساعات الصوم تستمر حوالي 23 ساعة.

وعلق محمد أن بعض المسلمين هنا يستطيعون بفضل الله أن يصوموا حتى غروب الشمس أي ما يتراوح بين 22 ونصف ساعة حتى 23 ساعة خلال الشهر الكريم، وهو الأمر الذي يثير دهشة بعض أقاربنا في الدول المسلمة، وفقا لما ذكره محمد للصحيفة البريطانية.

وأوضح محمد أن المسلمين في مناطق مجاورة لها ظروف مماثلة، وتستطع فيها الشمس أكثر من 20 ساعه، قد عثروا على وسائل اخرى للتكيف مع شهر رمضان مثل بعض المسلمين الذين يعيشون في منطقة لابلاند الشمالية، فمعظمهم يتبعون توقيت الشروق والغروب في الدول مسلمة القريبة منهم مثل تركيا.

ويذكر أن بعض الأراضي الفنلندية تقع ضمن الدائرة القطبية الشمالية، حيث تسطع الشمس في منتصف الليل لعدة أيام، وخاصة في أقصى شمال فنلندا، حيث تستمر الشمس ساطعة لمدة 73 يوماً متتالية خلال فصل الصيف، وتغيب تماماً لمدة 511 يوماً خلال فصل الشتاء والذي يدوم في شمال فنلندا لما يقرب من 7 أشهر من أكتوبر إلى أوائل مايو ثم يأتي فصل الصيف.