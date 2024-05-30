مفاجأة من العيار الثقيل .. النمر العربي ستجعله يغزو البلدان العربية بكثافة مجددا...تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - بصيص أمل لإنقاذ النمر العربي: اكتشاف جينات وراثية جديدة تُعزز بقاءه!

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة عن اكتشاف جينات وراثية مميزة لم تكتشف في النمور البرية لدى النمور العربية الموجودة في مراكز الإكثار في شبه الجزيرة العربية.

تُقدم هذه الجينات الجديدة فرصةً هائلة لإنقاذ النمر العربي من الانقراض، وذلك من خلال عملية تُعرف باسم "الإنقاذ الجيني".

بصيص أمل لإنقاذ النمر العربي: اكتشاف جينات وراثية جديدة تُعزز بقاءه! كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من سلطنة عُمان والمملكة المتحدة عن اكتشاف جينات وراثية مميزة لم تكتشف في النمور البرية لدى النمور العربية الموجودة في مراكز الإكثار في شبه الجزيرة العربية. تُقدم هذه الجينات الجديدة فرصةً هائلة لإنقاذ النمر العربي من الانقراض، وذلك من خلال عملية تُعرف باسم "الإنقاذ الجيني".

ما هو الإنقاذ الجيني؟ يُعدّ الإنقاذ الجيني أداةً حديثة تُستخدم لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض من خلال إدخال جينات جديدة إلى نوعها في البرية بهدف زيادة التنوع الوراثي. يُمكن أن يكون الإنقاذ الجيني حلاً فعالاً لإنقاذ الأنواع التي تواجه خطرًا كبيرًا بالانقراض، مثل النمر العربي.

لماذا النمر العربي مهدد بالانقراض؟ يُعدّ النمر العربي نوعًا فرعيًا نادرًا من النمور، وقد تناقصت أعداده بشكل كبير بسبب القتل المباشر وفقدان موائله الطبيعية. يُصنف النمر العربي على أنه مهدد بالانقراض بشكل حرج، حيث يُعاني من انخفاض حاد في التنوع الوراثي، مما يزيد من خطر انقراضه.

كيف تُساعد الجينات الجديدة على إنقاذ النمر العربي؟ من خلال استخدام تقنيات الإنقاذ الجيني، يمكن إدخال جينات جديدة من نمور أخرى، مثل تلك الموجودة في مراكز الإكثار، إلى النمور في البرية. سيؤدي ذلك إلى زيادة التنوع الوراثي للنمور في البرية، مما يُعزز صحة السلالة ويُقلل من فرص انقراضها.

أهمية الدراسة: تُقدم الدراسة الجديدة معلومات قيّمة عن التنوع الوراثي للنمر العربي، وتُؤكد على إمكانية استخدام الإنقاذ الجيني كأداة فعّالة لإنقاذه من الانقراض. جهود سلطنة عُمان لحماية النمر العربي:

تُبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة لحماية النمر العربي من الانقراض والحفاظ على ديمومة مناطقه البيئية الطبيعية. مشروع دراسة النمر العربي وحمايته من الانقراض. إنشاء محميات طبيعية تشمل نطاق انتشاره. تنفيذ مشروع تعويض حالات افتراس الماشية. ختامًا:

وتشمل هذه الجهود: