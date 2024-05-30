قرار سعودي عاجل ..قائمة جديدة فاجأة الجميع للمهن الممنوعة والمسموحة لليمنيين في عام 1446

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديث قائمة المهن الممنوعة على اليمنيين في عام 1446.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية وحماية حقوق العمال السعوديين.

تشمل المهن الممنوعة على اليمنيين في عام 2024 ما يلي:

* مهن التمريض: بما في ذلك جميع التخصصات الفرعية مثل ممرضات الرعاية الحرجة، وممرضات غرف العمليات، وممرضات التخدير، والقابلات، وممرضات الصحة العامة.

* مهن الصيدلة: بما في ذلك جميع التخصصات الفرعية مثل صيادلية المجتمع، وصيادلة المستشفيات، وصيادلة الصناعات الدوائية.

* مهن الهندسة: بما في ذلك جميع التخصصات الفرعية مثل هندسة الكهرباء، وهندسة الميكانيكا، وهندسة البناء، وهندسة الكمبيوتر، وهندسة الطيران.

* مهن المحاسبة: بما فيذلك جميع التخصصات الفرعية مثل محاسب عام، ومحاسب مالي، ومحاسب ضرائب، ومحاسب تكاليف.

* مهن المحاماة: بما في ذلك جميع التخصصات الفرعية مثل محامي عام، ومحامي مدني، ومحامي جنائي، ومحامي تجاري.

* مهن التدريس: بما في ذلك جميع التخصصات الفرعية مثل معلم رياضيات، ومعلم علوم، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية.

* مهن الإعلام: بما في ذلك جميع التخصصات الفرعية مثل صحفي، ومذيع، ومخرج تلفزيوني، ومخرج إذاعي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر اليمنيين من العمل في الوظائف الحكومية والقطاع العام.

يُسمح لليمنيين بالعمل في المملكة العربية السعودية في المهن التالية:

* مهن البناء والتشييد: مثل نجار، ودهان، وبناء، ونجار حديد.

* مهن الزراعة والثروة الحيوانية: مثل مزارع، وراعي، ومربي مواشي.

* مهن الصناعة والحرف اليدوية: مثل ميكانيكي، وكهربائي، ونجار، وصانع مجوهرات.

* مهن الخدمات: مثل عامل نظافة، ونادل، وبائع، ومساعد طباخ.

مهن قطاع تكنولوجيا المعلومات

مهن الطب بمختلف تخصصاتها

المهن الأكاديمية والتعليم الجامعي في مختلف التخصصات

من المهم ملاحظة أن هذه القائمة ليست شاملة وقد يتم تحديثها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أي وقت.