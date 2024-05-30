أول تعليق غير متوقع من كاتب سعودي على قرار تحويلات المغتربين اليمنيين في السعودية إلى البنك المركزي في الشرعية

الرياض - محمد الاطلسي - أثنى الكاتب السعودي شاعي المرزوقي على القرار الأخير بتحويل تحويلات المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية إلى البنك المركزي في عدن أو إلى البنوك والصرافات المعتمدة من الشرعية اليمنية.

ووصف المرزوقي هذا القرار بـ "الضربة القوية" و "الخطوة الأهم" في سبيل إضعاف الحوثيين ومنعهم من الاستفادة من أكثر من 5 مليارات دولار يتم تحويلها سنويًا إلى اليمن.

وأوضح المرزوقي أن هذه الأموال كانت تُستخدم لتمويل الحوثيين ومجهودهم الحربي، مما ساهم في استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وبالتالي، فإن تحويل هذه الأموال إلى جهات شرعية سيضمن وصولها إلى مستحقيها من الشعب اليمني، ويساهم في تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد.

ودعا المرزوقي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتضييق الخناق على الحوثيين، وإجبارهم على التخلي عن نهجهم العنيف والتفاوض من أجل حل سلمي للصراع.

كما شدد على ضرورة توعية الشعب اليمني بخطورة الحوثيين على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وأنهم مجرد "عصابة لا يعترف بها العالم".

وختم المرزوقي مدونته بالتأكيد على أن "الحوثيين سيأكلون الآن من قمل ثوبهم" بعد قطع هذا المصدر المالي المهم.

أهمية القرار:

يُعدّ هذا القرار ذا أهمية كبيرة لعدة أسباب، منها:

حرمان الحوثيين من مصدر تمويل رئيسي: كانت تحويلات المغتربين اليمنيين تُعدّ شريان الحياة للحوثيين، حيث تمكنهم من تمويل حربهم ضد الشرعية اليمنية.

وبالتالي، فإن تحويل هذه الأموال إلى جهات شرعية سيُشكل ضربة قوية لقدرتهم على الاستمرار في الصراع.

دعم الاقتصاد اليمني: ستساهم هذه الأموال في تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن، ودعم العملة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة.

تخفيف المعاناة الإنسانية: يعاني الشعب اليمني من أزمة إنسانية مروعة، حيث بحاجة الملايين من الناس إلى المساعدة الغذائية والدوائية. وستساهم هذه الأموال في تخفيف حدة هذه المعاناة وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.

ردود الفعل:

لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل اليمنيين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية في سبيل إنهاء الصراع وتحسين حياتهم. كما حظي القرار بدعم من المجتمع الدولي، الذي أشاد بجهود المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية وتحسين الأوضاع في اليمن.