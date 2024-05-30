انت الأن تتابع خبر هل يتحمل الراكب مخالفة في حل عدم ربط حزام الأمان؟ ... إجابة صادمة و غير متوقعة من المرور السعودي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية أن مخالفة عدم استخدام حزام الأمان تنطبق على كل من قائد السيارة والركاب.

وجاء هذا الإيضاح رداً على سؤال تقدم به أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث تساءل عن صحة وجود مخالفة للركاب الذين لا يربطون حزام الأمان أثناء القيادة.

في ردها، أفادت إدارة المرور بأنه يتوجب على جميع الأشخاص داخل المركبة، بما في ذلك السائق والركاب، الالتزام بربط حزام الأمان.

كما شددت على ضرورة استخدام المقاعد المخصصة للأطفال، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة على الطرق.

هذا التوضيح يأتي في إطار جهود المرور لرفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، لاسيما تلك التي تحافظ على سلامة الركاب وتقلل من أخطار المخاطر المرورية.

يُشار إلى أن تعزيز هذه الأنظمة يصب في مصلحة الجميع وسلامتهم أثناء تنقلاتهم اليومية.