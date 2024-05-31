مغامر كهوف سعودي يسرد قصته المرعبة مع الجن ويوثق ما حدث بمقطع فيديو !..يمنع لأصحاب القلوب الضعيفة

الرياض - محمد الاطلسي - مواطن سعودي يجزم باستكشافه جميع كهوف المملكة العربية السعودية دون رؤية جن ادعى مواطن سعودي أنه استكشف جميع كهوف المملكة العربية السعودية ولم يرَ جنًا على الإطلاق، مؤكدًا أن الجن لا يراهم إلا من يدخلون الظلام. وقام بتصوير مقطع فيديو يشرح فيه تجاربه. وفي الفيديو، يظهر المواطن وهو يتجول في إحدى الكهوف، ويقول إنه دخل العديد من الكهوف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولم يرَ أي دليل على وجود الجن.

وأضاف أنه يعتقد أن الجن مخلوقات خيالية، وأن القصص المتعلقة بهم مجرد أساطير. وأثارت تصريحات المواطن جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الناس بين مؤيد لرأيه ومعارض له. ويعتقد بعض الناس أن المواطن محظوظ ولم يرَ الجن، بينما يعتقد البعض الآخر أنه لم يدخل الكهوف الصحيحة.

وإلى جانب ذلك، طالب بعض الناس المواطن بتقديم دليل على صحة ادعاءاته، بينما دافع آخرون عن حقه في التعبير عن رأيه. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتقاد بوجود الجن منتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، وهناك العديد من القصص والأساطير حولهم. وغالبًا ما يتم ربط الجن بالأماكن المظلمة، مثل الكهوف والمنازل المهجورة.

ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يدعم وجود الجن، وهم يظلون مخلوقات غامضة ومثيرة للجدل.