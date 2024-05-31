تفاصيل قرار سعودي مفاجئ لجميع المساجد داخل المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - الأمن العام في السعودية اصدر قرار هام بتطبيق أحكام نظام “كاميرات المراقبة الأمنية” في المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية والمنشآت النفطية والبتروكيميائية.

5 أماكنوقام “الأمن العام” بنشر إنفوجراف وضح فيه أن أحكام نظام استعمال كاميرات المراقبة الأمنية يتم تطبيقها على التالي: 1- المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة

2- المساجد والجوامع

3- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة

4- المنشآت النفطية والبتروكيميائية

5- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه

وأضاف أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه

منشآت القطاع الخاص

وفي وقت سابق، ألزمت “وزارة الداخلية” منشآت القطاع الخاص بتركيب كاميرات أمنية، وذلك للحصول على تصريح السلامة من الدفاع المدني أو تجديده.

ويشمل القرار الجديد جميع المؤسسات التجارية والصناعية، على أن يحدد الأمن العام المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وأماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت، وفقاً لـ”الاقتصادية”.