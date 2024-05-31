نشوب حرب عالمية ثالثة..ليلى عبد اللطيف تصدم العالم أجمع بعد أعلنها عن المتوقع حدوثه من فوضى عارمة في الشوارع!!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت ليلى عبد اللطيف، خبيرة الأبراج المعروفة، عن مجموعة من التنبؤات الصادمة التي قد تؤثر على المستوى العالمي خلال الأشهر القادمة، وذلك في برنامجها المذاع على "قناة الجديد". توقعت عبد اللطيف، والتي غالبًا ما تحظى تنبؤاتها بتغطية إعلامية كبيرة، حدوث عدد من الأحداث المثيرة للقلق، بما في ذلك مواجهة عسكرية محتملة بين الصين وتايوان، واستمرار الصراع الروسي الأوكراني.

كما حذرت من تزايد نشاط الزلازل وتقلبات الطقس العنيفة التي قد تشمل تساقط الثلوج غير المعتاد خلال فصل الصيف في بعض الدول العربية. إضافيًا، تنبأت بموجة تسونامي عنيفة قد تضرب سواحل بعض الدول العربية، مما سيتسبب في دمار واسع وخسائر فادحة، بالإضافة إلى عاصفة شديدة من المتوقع أن تؤثر على الدول الأوروبية.

على صعيد متصل، تطرقت عبد اللطيف إلى الوضع في أفريقيا، حيث توقعت تفاقم الأوضاع بسبب أزمات غذائية وانتشار الأمراض، مشيرة إلى أن هذه القارة ستواجه "أزمة كبيرة وخطيرة".

كما لمحت إلى إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة في الفترة المقبلة أو بحلول عام 2025.

جدير بالذكر أن تنبؤات ليلى عبد اللطيف قد أثارت جدلاً واسعًا وترقبًا من المتابعين، خصوصًا وأن العديد من توقعاتها السابقة قد تحققت بالفعل، مما يجعل تصريحاتها موضع اهتمام متزايد.