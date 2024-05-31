انت الأن تتابع خبر لسبب صادم و غير متوقع: ارتفاع مفاجئ و غير مسبوق في حالات الإصابة بمرض "الإيدز" في هذه الدولة العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد لبنان ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإصابة بمرض الإيدز، وصل إلى 3000 إصابة خلال العام 2023، وذلك وفقاً لتقارير صحيفة "لبنان 24".

السبب غير المتوقع وراء هذا الارتفاع يعود إلى زيادة عمليات رسم الوشم (التاتو) التي تقوم بها مراكز غير مرخصة أو تفتقر للشروط الصحية السليمة.

الموقع أوضح أن التفلت في إجراءات الرقابة الصحية وانتشار مراكز التاتو غير المعقمة أسهم بشكل كبير في هذه الزيادة المفاجئة، مما يؤكد الحاجة الملحة لتشديد الرقابة وتطبيق قوانين صارمة للحد من هذه الممارسات.

هذه الظاهرة تطرح ضرورة التوعية حول أهمية اختيار مراكز الوشم التي تتبع نظاماً صحياً سليماً، وتستخدم أدوات معقمة لتجنب مخاطر الإصابات بأمراض خطرة مثل الإيدز. يبرز هذا التطور الصحي كتحذير للأفراد بضرورة توخي الحذر والمسؤولية في اختياراتهم الشخصية.