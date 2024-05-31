إعلان اماراتي غير متوقع بشان الوضع الحالي في اليمن فاجئ الجميع!!

الرياض - محمد الاطلسي - تأسف رائد اعمال اماراتي للحال الذي وصل اليه اليمنيون في ظل حرب استمرت اكثر من تسع سنوات.

وقال حسن إسميك، وهو رائد أعمال يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «ماريا» في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منشور كتبه على منصة "إكس" : يؤسفني الحال الذي وصل إليه إخوتنا في اليمن، فهم عن طيب نية ومن حيث لا يدركون، وقعوا فريسة لأطماع إيران، وتحولوا إلى ما يشبه الأدوات لخدمة مشروعها في المنطقة".

وأضاف " يحاول اليمنيون اليوم نصرة إخوتهم في غزة، ولا يجدون سبيلاً إلى ذلك سوى التصعيد، في الكلام وفي الأفعال، فهذا ما تسوّق له إيران وأتباعها وتروّج له على أنه الحل الوحيد، مع أن هذا الأسلوب لا يخدم أهلنا في غزة، بل يضرهم ويزيد في مأساتهم، ولا يحقق مصلحة إلا لإيران".

واردف بالقول " لقد كان اليمنيون دائماً من ألطف الشعوب العربية وأكثرها دماثة وطيبة. وما يحصل اليوم ليس إلا نتيجة للأوهام التي خدرتهم بها إيران وأتباعها، لذا عليهم أن يتحرروا من هذه الأوهام، وأن يدركوا أن خطر إسرائيل ليس أكبر من خطر إيران، فالأخيرة لن تتوقف قبل أن تهيمن على المنطقة، وتصير صاحبة النفوذ الأكبر والقرار الأوحد فيها".

وأشار " أقول لإخواننا في اليمن، تذكروا عروبتكم وإسلامكم، واتقوا الله في أنفسكم وبلدكم وفي جيرانكم، وعودوا إلى حاضنتكم العربية، لتنصروا إخوتكم في غزة، وليعود اليمن سعيداً كما كان يوماً".