توخوا الحذر ..برلماني يمني يحذر من باب فتنة ومؤشر خطير يستهدف السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - حذر برلماني يمني، من باب فتنة، ومؤشر خطير، يهددان موسم الحج هذا العام، عقب تصريحات مرجعية شيعية تهدد بنشر الفوضى.

وقال شوقي القاضي، عضو مجلس النواب اليمني: "بعيداً عن تباينات المواقف السياسية يجب أن تتوحّد صفوفنا وأصواتنا بأن يبقى الحج شعيرة إسلامية بعيداً عن الطائفية وصراع السياسة ومكايداتها".

وأضاف القاضي، في منشور على مصة إكس، أن "ما جاء في تصريح الصدر مؤشر خطير وباب فتنة يجب أن يُغلق، مع ثقتي بأن مؤسسات الحج المدنية والأمنية السعودية - كعادتها - عند مستوى المسؤولية".

أثار المرجع الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، موجة غضب واسعة وذلك بسبب بيان يتوعد فيه بإثارة الفوضى في موسم الحج.

ونشر الصدر، بيانا في 25 مايو/أيار، دعا فيه الحجاج إلى التقوى وحمل البيان العديد من التوصيات المتعلقة بالدين، وتضمن أيضا رسائل تتعلق بالصراع الدائر في قطاع غزة.

وقال زعيم التيار الصدري: “إن من شاء أن يأتي بيت الله من بابه فعليه بالتقوى أولا وبالتفقه بأحكام الحج ثانيا وبالالتزام بالأخلاق الإسلامية ثالثا وبنصرة المظلومين وعدم التغافل عن المصالح العامة رابعا”.

وأضاف الصدر، جملة مثيرة في البيان، قال فيها: “بل ونحن الإمامية الإثنا عشرية لا ندخل بيت الله إلا من باب علي عليه السلام التي أبقاها رسولنا محمد سيد الكونين مفتوحة دون غيرها من الأبواب. فباب علي الذي وُلد في جوف الكعبة هي باب بيت الله بعد باب التوحيد الأكمل إذ البيت رمز التوحيد الأول”، حسب قوله.

وأثار هذا البيان ردود فعل عدة وسط تحذيرات، ودعا البعض السلطات السعودية إلى توخي الحذر خلال موسم الحج في حين وصف آخرون بيان الصدر بـ”السافر”، مشيرين إلى ضرورة احترام سيادة المملكة