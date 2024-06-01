وزير الخارجية السعودي يفجر مفاجأة ويكشف عن خطوة جديدة بين السعودية والصين ستفاجئ العالم

الرياض - محمد الاطلسي - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وذلك في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين. وألقى سمو وزير الخارجية كلمةً قويةً في الاجتماع، أكد فيها على عمق العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار سموه إلى أن استضافة المملكة للقمة الأولى العربية الصينية في عام 2022م، والزيارة الناجحة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، شكلتا نقطة تحول تاريخية في مسيرة التعاون المشترك. وثمن سمو وزير الخارجية مواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية.

كما دعا سموه إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وأشار إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء التي أطلقتها المملكة. وتلقّى سمو وزير الخارجية إشادةً واسعةً من قبل المشاركين في الاجتماع، على كلمته القوية وحرصه على تعزيز العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية