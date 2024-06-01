السعودية : مئات الوظائف الحكومية لحاملي الثانوية فأعلى براتب يصل إلى 12 ألف ريال شهريًا!..قدم الآن بهذه الطريقة

الرياض - محمد الاطلسي - فرصة ذهبية لجميع الخريجين! ‍‍ أعلنت العديد من الجهات الحكومية عن وظائف شاغرة براتب مجزي يصل إلى 12 ألف ريال شهريًا! التقديم مفتوح الآن! ما هي الشروط؟ أن تكون سعوديًا. أن تكون حاصلًا على شهادة ثانوية أو دبلوم أو بكالوريوس أو أعلى. أن تمتلك الخبرة المطلوبة في بعض الوظائف. ما هي الوظائف المتاحة؟

الأمن العام: وظائف مدنية عبر جدارات. وزارة الخارجية: وظائف إدارية للجنسين. أمانة منطقة جازان: وظائف عبر جدارات. صندوق الاستثمارات: برنامج تطوير الخريجين. المركز الوطني: برنامج موان للخريجين. وكذلك العديد من الوظائف الأخرى في مجالات مختلفة! كيف أتقدم؟ اضغط على الرابط التالي للاطلاع على جميع الوظائف وشروط التقديم: https://www.wadhefa.com/ أو اضغط على الروابط المباشرة لكل وظيفة من الوظائف المذكورة أعلاه. لا تفوت هذه الفرصة!