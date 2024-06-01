انت الأن تتابع خبر مرتفع جوي مداري شديد الحرارة يضرب الأردن خلال الساعات القادمة.. الأرصاد تطلق تحذيرات وتوصيات عاجلة لكل سكان المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسود كتلة هوائية حارة المنطقة بدءاً من الأحد المقبل وفقًا لأحدث مخرجات الخرائط الجوية، نتيجة لاتساع المرتفع الجوي المداري فوق الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الأردن، لتصبح الأجواء حارة على نطاق واسع وحارة جدًا في مناطق الأغوار، البحر الميت والعقبة.

يرتفع تأثير هذه الكتلة الهوائية يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت 44 درجة مئوية، وقد تصل إلى 46 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في عمان بين 36 و39 درجة، وتظل الأجواء ما بين حارة إلى حارة جدًا.

وبحسب "طقس العرب"، من المتوقع أن تتأثر المنطقة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة خلال فترة ما بعد الظهر والعصر خاصة في الطرقات الصحراوية يوم الاثنين، مما يستلزم الحذر أثناء القيادة.

ينصح خبراء الأرصاد الجوية بضرورة اتباع عدة توصيات خلال فترة تأثير هذه الكتلة الهوائية تشمل: تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، وعدم ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فترات الظهيرة والعصر، وكذلك التخلص الآمن من السجائر لتجنب نشوب الحرائق.

هذه الكتلة الهوائية الحارة تعد ظاهرة طبيعية تتأثر بها المنطقة نتيجة تغيرات في الأنظمة الجوية الكبرى وتؤدي إلى موجات حر شديد تؤثر بشكل رئيسي على المناطق المنخفضة والصحراوية.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الأردن أن صيف عام 2024 سيشهد درجات حرارة أعلى من المعتاد في مختلف أنحاء المملكة، مما يعد بموسم شديد الحرارة والجفاف. مع بداية الصيف في العشرين من يونيو واستمراره حتى الثاني والعشرين من سبتمبر، تشير التوقعات إلى أن الأردنيين عليهم توقع زيادة في ساعات النهار والتي تتطلب اتخاذ احتياطات مكثفة للوقاية من أشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة.

وفي تصريحات صحفية، شددت الأرصاد الجوية على أهمية الاستعداد للموجات الحارة، مؤكدة أن الطقس سيكون جافًا وحارًا طوال الأشهر الثلاثة المقبلة، موضحة أن ذلك يشمل شهور حزيران، تموز، وآب. وتأتي هذه الأخبار لتعزز ضرورة اتخاذ تدابير وقائية كافية لمواجهة الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة.

تتزامن هذه التوقعات مع سلسلة من الأخبار المتعلقة بالطقس في الأردن، حيث تم تسجيل درجات حرارة تزيد عن 45 درجة مئوية في بعض المناطق المحلية مؤخرًا، وهو ما يجد تأكيدًا في التقارير الصادرة عن الأرصاد الجوية. هذه البيانات تؤكد على تزايد الحاجة للإعداد الجيد والاستعدادات اللازمة لاجتياز أشهر الصيف بسلامة وراحة.